بھارت کے کن کھلاڑیوں سے پاکستان کو خطر ہ ہوسکتا ہے؟ بیٹنگ کوچ میتھیو ہیڈن نے بتادیا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے بیٹنگ کوچ میتھیو ہیڈن نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کے ایل راہول اور رشبا پنت پاکستان کے لیے خطرہ ہوسکتے ہیں۔

کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو کو انٹرویو دیتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ میں پاکستان اور بھارت جیسی روایتی حریف نہیں دیکھے، اس میچ میں بھی ویسا ہی پریشر ہوتا ہے جیسا آسڑیلیا اور انگلینڈ کے درمیان میچز میں ہوتا ہے۔پاکستان کھلاڑیوں پر بھارت سے میچ کے حوالے سے کوئی پریشر نہیں ہے۔میں بھارتی کرکٹ کو کافی عرصہ سے غور سے دیکھ رہا ہوں۔ کے ایل راہول پاکستان کے لیے خطرہ ہوسکتے ہیں میں ان کو کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں،رشبا پنت بھی بہترین بلے باز ہیں۔پریشر میچ میں کھلاڑیوں کی پرفارمنس دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ہمارے پاس ایسے کھلاڑی ہیں جو بہترین پرفارمنس دے سکتے ہیں، فخر زمان بہترین فارم میں ہیں۔بابر اعظم اور محمد رضوان کا کردار بھی بہت اہم ہوگا۔ ٹی 20 کرکٹ میں پاور پلے کا مرکزی کردار ہوتا ہے جو پاور پلے جیتتا ہے وہی میچ جیت جاتا ہے۔

انکا کہنا تھا کہ میرے یہ لیے فخر کی بات ہے کہ میں پاکستان کرکٹ کا حصہ ہوں، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ( پی سی بی) کا حصہ نہیں بنوں گا۔

???? 'Nothing that I've ever seen ever matches the rivalry between India and Pakistan'

