شاہین شاہ آفریدی نے اپنے بھتیجے کو کامیابی کا نسخہ بتادیا

پشاور (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے اپنے بھتیجے کو کامیابی کا نسخہ بتادیا۔

شاہین آفریدی نے ٹوئٹر پر خیبر پختونخوا کرکٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے شیئر کی ویڈیو کو ری شیئر کیا جس میں ان کا بھتیجا فرحان کے پی سکول ٹورنامنٹ میں شامل ہونے پر پی سی بی کا شکریہ ادا کررہا ہے۔ بائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر شاہین نے ویڈیو کے کیپشن میں بھتیجے فرحان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے لکھا کہ'حوصلے بلند اور ثابت قدم رہنا یہی کامیابی کا نسخہ ہے'۔

Keep shining Nephew Farhan afridi Keep your head high and toes on the ground. That’s the key to success. ???? https://t.co/JbwY8Cdygg