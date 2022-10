برٹنی سپیئرز کو ایرانی خواتین کے ساتھ یکجہتی پر تنقید کا سامنا

نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن) مشہور امریکی گلوکارہ برنٹی سپیئر ز کی ایرانی خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے پر سخت تنقید کا سامنا کر نا پڑ گیا۔

تفصیلا ت کے مطابق امریکی معروف گلو کارہ برٹنی سپیرز نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام کےذریعے ایرانی خواتین کے سات یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ "میں اور میرے شوہر آزادی کی جنگ لڑنے والے ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں"۔جس کے بعد انہں ایرانی میڈیا کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ گیا ۔

Me & my husband stand with the people of Iran fighting for freedom.