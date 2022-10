عمران خان جنرل الیکشن 2023میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں ؟ فواد چودھری کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی نااہلی کے فیصلہ کا جنرل الیکشن 2023 پر اطلاق نہیں ہوتا، وہ آئندہ عام انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر صارف نے سوال کیا کہ "کیا یہ نااہلی جنرل الیکشن 2023 پر عملدرآمد ہو گی "؟ جس پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے جواب دیا کہ "نہیں، بالکل نہیں "۔

