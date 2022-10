فیٹف گرے لسٹ سے نکلنے پر وزیراعظم نے آرمی چیف کے کردار کی تعریف کردی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم شہبازشریف نے پاکستان کے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس(فیٹف) کی گرے لسٹ سے نکلنے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے کردار کی تعریف کردی۔ان کا کہنا تھا کہ گرے لسٹ سے نام نکلنے پر آرمی چیف اور ان کی ٹیم کا کردار قابل تعریف ہے۔

شہباز شریف نے ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ 'اللہ کا شکر ہے پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نجات ملی'عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ اور وقار کی بحالی قوم کو مبارک ہو'۔انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ ہماری عظیم قربانیوں کا اعتراف ہے، انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو دنیا نے تسلیم کیا ہے۔

I would particularly commend the role & efforts of Foreign Minister Bilawal Bhutto, Army Chief General Qamar Javed Bajwa and their teams & all political parties for putting up a united front to get Pakistan out of the grey list. Alhumdulillah! https://t.co/LkX5tupMQe