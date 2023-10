وی لاگر ارم بنت صفیہ کی کتاب کی تقریب رونمائی آج ہوگی وی لاگر ارم بنت صفیہ کی کتاب کی تقریب رونمائی آج ہوگی

لاہور( پ ر)امریکا میں مقیم پاکستان کی قابل فخر بیٹی اور منفرد اسلوب کی ہردلعزیز وی لاگر ارم بنت صفیہ کی انگلش اور قومی زبان اردو میں پرتاثیر تحریروں کامجموعہ No One Taught Me This شا ئع ہوگیا ہے۔ا س سلسلہ میں کتاب کی رونمائی کی پروقار تقریب آج دوپہر 1بجے Okay Beans Raya Fairways ڈی ایچ اے فیز6 لاہورمیں ہوگی۔ تقریب سعید سے شعب قلم قبیلے کے سرخیل اور سابق سینئر بیوروکریٹ راﺅمنظر حیات ، سینئر کالم نگار میاں حبیب ، سینئر کالم نگار محمد ناصر اقبال خان ، کالم نگار اور ممتاز قانون دان میاں شہزاد حسن وٹو ایڈووکیٹ ، رابعہ بصری کالج فار وومن لاہور کی پرنسپل سعدیہ رحمن ، مصنفہ ارم بنت صفیہ اوردوسرے مقررین خطاب کریں گے۔