غزہ ہسپتال کو خالی کرنے کے احکامات عالمی ادارہ صحت نے پریشان کن قرار دیدیئے

جنیوا (ڈیلی پاکستان آن لائن) عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ غزہ کے ہسپتال کو خالی کرنے کے احکامات پر مبنی خبریں پریشان کن ہیں۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ڈائریکٹر عالمی ادارہ صحت تیدروس ادھانوم گیبرائسس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے مسلسل اس بات پر زور دیا ہے کہ زخمیوں سے بھرے ہسپتالوں کو خالی کرنا ناممکن ہے۔ ہسپتالوں کو انسانی جانیں بچانے کا کام کرنے دیا جائے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہسپتالوں کو ہر صورت محفوظ رہنے دیا جائے۔

Disturbing reports about evacuation order to Al-Quds Hospital.



As @WHO has repeatedly stressed, it is impossible for these overcrowded hospitals to safely evacuate patients.



They must be allowed to perform their lifesaving functions.



They must be protected. https://t.co/dCnMJtmnv3