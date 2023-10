’’آپ کی آمد خوشیاں لائے گی، ہم اچھے کیلئے پرامید ہیں‘‘: نواز شریف کی وطن واپسی پر عمر اکمل کا بھی "ایکس " پر پیغام

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) قومی کرکٹر عمر اکمل نے بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی پر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس(ٹوئیٹڑ ) پر جاری بیان میں عمر اکمل نے نواز شریف کو خوش آمدید کہا اور انہیں اپنا حقیقی لیڈر قرار دیا۔ اپنے پیغام میں انہوں نےلکھا کہ ’’آپ کی آمد خوشیاں لائے گی، ہم اچھے کیلئے پرامید ہیں ،ایماندار اور حقیقی لیڈر ملک میں واپس آگیا ہے اور ہم اچھے کیلئے پرامید ہیں‘‘۔

A very warm welcome to our dedicated leader...@NawazsharifMNS your arrival will bring happiness..a Very loyal and real leader is on way to come back... hopping for best...#خوش_آمدید_نوازشریف@CMShehbaz @MaryamNsharif @pmln_org pic.twitter.com/lurdJOnN80