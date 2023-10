عاطف اسلم نے غزہ کے مظلوموں کے لیے خطیر رقم عطیہ کر دی

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) معروف گلوکار عاطف اسلم نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے خطیر رقم عطیہ کر دی ،عاطف اسلم نے غزہ کے مظلوموں کے لیے 15 ملین روپے کی امداد عطیہ کی ہے ۔ فلاحی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی اور اس مشکل گھڑی میں غزہ کے مسلمانوں کی فراخ دلی سے مدد کرنے پر عاطف اسلم کا شکریہ ادا کیا۔

Deep gratitude to the esteemed Atif Aslam @itsaadee for his generous contribution of 15 million PKR towards essential medical and food aid for Gaza, Palestine during these trying times.… pic.twitter.com/pwgAWMF4Hi