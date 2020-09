بھارت میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ

لکھنو(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ریاست اترپردیش کے شہر اعظم گڑھ میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہوگیا جس کے نتیجے میں ایک تربیتی پائلٹ ہلاک ہو گیا۔طیارے میں چار افراد سوار تھے ۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اعظم گڑھ کے علاقے سرائے میر میں پیر کی صبح گیارہ بج کر بیس منٹ پر حادثہ پیش آیا، طیارے میں سوار دو افراد نے پیراشوٹ کی مدد سے چھلانگ لگا دی تاہم ایک شخص لاپتہ ہے ۔ آخری اطلاعات تک لاپتہ شخص کے بارے کچھ معلوم نہیں ہوسکا ، پولیس اور مقامی انتظامیہ موقع پر پہنچی ہوئی ہیں۔

