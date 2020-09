”وباءکے دنوں میں سفر، 6 دن قرنطینہ اور 5 کورونا ٹیسٹوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی امپائر کی اس ایک غلطی سے پہنچی“ آئی پی ایل کے دوسرے اور کنگز الیون پنجاب کے پہلے میچ نے ہی پریتی زنٹا کو آگ بگولہ کر دیا 

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) انڈین پریمیر لیگ (آئی پی ایل) کے دوسرے میچ میں دہلی کیپٹلز اور کنگز الیون پنجاب اتوار کے روز مدمقابل ہوئیں جس میں امپائر کی جانب سے کی گئی ایک غلطی سے ناصرف سوشل میڈیا پر بحث کا سلسلہ چل نکلا ہے بلکہ کنگز الیون پنجاب کی مالک پریتی زنٹا بھی خوب آگ بگولہ ہوئی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق میچ کے 19 ویں اوور میں کا میانک اگروال نے گیسو ربادا کی گیند کو مڈ آن کی طرف کھیل کر 2 سکور پورے کئے، دوسرے اینڈ سے کرس جارڈن بیٹنگ کر رہے تھے، لیکن امپائر نتن مینن نے اسے شارٹ رن قرار دیا اور دوسرے فیلڈ امپائر سے بات چیت کرکے کہا کہ جارڈن نے اپنا پہلا رن پورا کرتے وقت بلے کو کریز کے اندر نہیں رکھا اس لئے کنگز الیون پنجاب کو صرف ایک رن مل سکا۔

Use the technology available. Poor #DCvKXIP pic.twitter.com/BZbRaA571d

اس فیصلے کے بعد جب ٹی وی ری پلے میں سکور لینے کے لمحات کو دیکھا گیا تو سلوموشن میں صاف صاف نظر آیا کہ جارڈن کا رن شارٹ نہیں تھا بلکہ انہوں نے صحیح طریقے سے بلا کریز پر رکھا تھا لیکن ایک سکور کم ملنے کے باعث دونوں کے درمیان میچ برابر ہو گیا جس کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا اور دہلی کیپٹلز نے باآسانی یہ میچ جیت لیا۔

آئی پی ایل کے رواں سیزن کے ابتداءمیں ہی ناقص امپائرنگ کے باعث سوشل میڈیا پر نئی بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس کیساتھ ہی کنگز الیون کی مالک پریتی زنٹا نے بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ”میں پورے جوش کے ساتھ کورونا وباءکے درمیان میچ دیکھنے کیلئے متحدہ عرب امارات گئی، مسکراتے ہوئے 6 دن قرنطینہ اختیار کیا اور 5 بار کورونا ٹسٹ کروایا، لیکن اس ایک رن نے مجھے زبردست جھٹکا دیا ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی کا کیا کام، جس کا استعمال نہ کیا جاسکے، یہ ہرسال نہیں ہوسکتا، بی سی سی آئی اسے روکنے کیلئے نئے ضوابط لے کر آئے۔“

I travelled enthusiastically during a pandemic,did 6 days of Quarantine & 5covid tests with a smile but that one Short Run hit me hard. What’s the point of technology if it cannot be used? It’s time @BCCI introduces new rules.This cannot happen every year. #DCvKXIP @lionsdenkxip https://t.co/uNMXFJYfpe

دوسری جانب کنگز الیون پنجاب کے سابق کوچ وریندر سہواگ نے بھی ناقص امپائرنگ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس فیصلے پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ”میں مین آف دی میچ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوں کیونکہ اس ایوارڈ کے اصلی حق دار امپائر ہیں، وہ شارٹ رن نہیں تھا اور اسی فرق سے پنجاب کی ٹیم ہار گئی۔“

I don’t agree with the man of the match choice . The umpire who gave this short run should have been man of the match.

Short Run nahin tha. And that was the difference. #DCvKXIP pic.twitter.com/7u7KKJXCLb