نرگسِ بیمار ہے میری طرح

حسرتِ دیدار ہے میری طرح

میں تو پی لیتا ہوں ان آنکھوں سے مے

کون بادہ خوار ہے میری طرح

چھا گئی کیا شامِ فرقت ہر طرف

کل جہاں بیدار ہے میری طرح

جانچ لو محفل کا عالم دیکھ کر

کس کو تم سے پیار ہے میری طرح

میرا عالم میری مستی ہے عیاں

کون سجدہ بار ہے میری طرح

آستانِ یار سے مس ہوتے ہی

سر مرا سرشار ہے میری طرح

کیوں ہے اے بہزاد ساقی کی پکار

کیا کوئی مے خوار ہے میری طرح

شاعر:بہزاد لکھنوی

(شعری مجموعہ: وجد و حال ، سالِ اشاعت،1955 )

Nargis-e- Bemaar Hay Meri Tarah

Hasrat-e- Dedaar Hay Meri Tarah

Main To Pi Leta Hun In Aankhon Say May

Kon BaadaKhaar Hay Meri Tarah

Chhaa Gai Kaya Shaam -e- Furqat Har Taraff

Kull Jahan Bedaar Hay Meri Tarah

Jaanch Lo Mefill Ka Aalam Dekh Kar

Kiss Ko Tum Say Payar Hay Meri Tarah

Mera Aalam Meri Masti Hay Ayaan

Kon Sajda Baar Hay Meri Tarah

Aaastaan -e- Yaar Say Mass Hotay Hi

Sar Mira Sarshaar Hay Meri Tarah

Kiun Hay Ay BEHZAD Saaqi Ki Pukaar

Kaya Koi Maykhaar Hay Meri Tarah

Poet: Behzad Lakhnavi