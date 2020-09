بے وفا کہنے سے کیا اے بے وفا ہو جائے گا | بے خود دہلوی | بے وفا کہنے سے کیا اے بے وفا ہو جائے گا | بے خود دہلوی |

بے وفا کہنے سے کیا اے بے وفا ہو جائے گا

تیرے ہوتے اس صفت کا دوسرا ہو جائے گا

شرط کر لو پھر مجھے برباد ہونا بھی قبول

خاک میں مل کر تو حاصل مدعا ہو جائے گا

سینہ توڑا دل میں چٹکی لی جگر زخمی کیا

کیا خبر تھی تیر بھی تیری ادا ہو جائے گا

آنکھ سے ہے وصل کا اقرار دل دُگدا میں ہے

تم زباں سے اپنی کہہ دوگے تو کیا ہو جائے گا

اس نے چھیڑا تھا مجھے تم جان دوگے کب ہمیں

کہہ دیا میں نے بھی جب وعدہ وفا ہو جائے گا

یوں سوال وصل پر ٹالا کیا برسوں کوئی

صبر کر مضطر نہ ہو تیرا کہا ہو جائے گا

توبہ بھی کر لی تھی یہ بھی نشہ کی تھی اک ترنگ

آپ سمجھے تھے کہ بیخودؔ پارسا ہو جائے گا

شاعر: بے خود دہلوی

(شعری مجموعہ: اسرارِ بے خود، سالِ اشاعت،1980 )

Bewafa Kehnay Say Kaya Ay Bewafa Ho Jaey Ga

Teray Hotay Iss Sifat Ka Doosra Ho Jaey Ga

Shart Kar Lo Phir Mujhay Barbaad Hona Bhi Qubool

Khaak Men Mill Kar To Haasil Mudaa Ho Jaey Ga

Seena Torra , Dil Men Chuttki Li , Jigar Zakhmi Kiya

Kaya Khabar Thi Teer Bhi Teri Adaa Ho Jaey Ga

Aankh Say Hay Wasl Ka Iqraar Dil Dugdaa Men Hay

Tum Zubaan Say Apni Keh Do Gay To Kaya Ho Jaey Ga

Uss Nay Chherra Tha Mujhay Tum Jaan Do Gay Kab Hamen

Keh Diya Main Nay Bhi Jab Waada Wafaa Ho Jaey Ga

Yun Sawaal -e- Wasl Par Taala Kiya Barson Koi

Sabr Kar Muztir Na Ho , Ter a Kahaa Ho Jaey Ga

Taoba Bhi Kar Li Thi , Yeh Bhi Nashha Ki Thi Ik Tarang

Aaap Samjhay Thay Keh BEKHUD P aasrssa Ho Jaey Ga

Poet: Bekhud Dehlvi