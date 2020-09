نواز شریف کا بلاول بھٹو کے لیے پیار بھرا پیغام

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیر اعظم نواز شریف نے چیئر مین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر انہیں مبارکباد کا پیغام بھیج دیا ۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ”آپ کی زندگی میں یہ خوشیوں بھرا دن بار بار آئے ، اللہ آپ پر رحمت کرے “۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی نوازشریف کے پیغام پر ان کا شکریہ ادا کیا اور جواب میں لکھا ''میاں صاحب آپ کی نیک تمناوں کا بہت شکریہ“۔ خیال رہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری اپنی سالگرہ منا رہے ہیں۔ بلاول بھٹوزرداری نے اپنی زندگی کی 32بہاریں دیکھ لیں۔

Thank you Mian sb for your kind wishes. https://t.co/CZavFps4g9