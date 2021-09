انگلینڈ کی جانب سے پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے پر سری لنکن کرکٹر نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑی پیشکش کردی

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن) سری لنکن فاسٹ باؤلر دھمیکا پرساد نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو سری لنکا کے ریٹائرڈ کرکٹرز کے ساتھ نمائشی میچ کھیلنے کی پیش کش کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویر کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب سری لنکن کرکٹ پر برا وقت تھا کس طرح پاکستان اور بھارت نے ہمیں سپورٹ کیا۔ہم سری لنکن ریٹائرڈ کرکٹرز پاکستان آکر نمائشی میچ کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ دھمیکا پرساد نے اپنی ٹویٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ، قومی کرکٹر محمد حفیط، شعیب اختر، شاہد آفریدی اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کو ٹیگ کیا ہے۔

Still I can remember when we had tough time during the war you guys @BCCI & @TheRealPCB came for us to save our @OfficialSLC so @TheRealPCB we retired players ready to come and play some exhibition matches in Pakistan soil @SAfridiOfficial @MHafeez22 @iramizraja @shoaib100mph pic.twitter.com/xZ7KwOhHvU