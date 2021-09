’’انگلینڈ کا دورہ پاکستان ختم کرنا ناگزیر تھا لیکن سمجھ نہیں آتی کہ۔۔‘‘ انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وان کا بھی بیان سامنے آ گیا

لندن (ویب ڈیسک) سابق انگلش کپتان مائیکل وان کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کا دورہ پاکستان ختم کرنا ناگزیرتھا۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق مائیکل وان نے ٹوئٹ کرتے ہوئےکہا کہ' سکیورٹی ایشوزکےباعث دورہ منسوخ کرنےکا جوازسمجھ میں آتا ہے لیکن میں حیران ہوں کہ کیا سیریز متحدہ عرب امارت(یواے ای) میں نہیں ہوسکتی تھی؟'

It was inevitable that England would pull out of Pakistan .. Completely understandable in light of the security issues .. but I am surprised it couldn’t have been played in the UAE !! .. let’s hope things can change & teams can tour Pakistan shortly .. !