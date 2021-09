’’ افغانستان سے نکلنا تھا تو پاکستان ۔۔‘‘ انگلینڈ کا آنے سے انکار، شعیب اختر نے کھری کھری سنا دیں

راولپنڈی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے انگلش بورڈ کی جانب سے سیریز منسوخ کرنے کے فیصلے پر کہا کہ ہم انہیں ورلڈکپ میں سرپرائز دیں گے۔

مقامی اخبار روزنامہ جنگ کے مطابق انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر جاری ویڈیو میں کہا کہ اگر وہ چیئرمین پی سی بی ہوتے تو آج ہی نیوزی لینڈ اور انگلینڈ سے آئندہ سیریز سے بائیکاٹ کا اعلان کردیتے۔شعیب اختر نے کہا کہ افغانستان سے نکلنا تھا تو سب کو پی آئی اے اور پاکستان محفوظ ترین مقام لگ رہا تھا، مدد مانگی جارہی تھی، اب اپنے مفاد میں بات آئی تو سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنایا جارہا ہے۔

So England also refuses.

Its ok guys, see you all at the T20 World Cup. Specially @BLACKCAPS.

Ab painja laganay ka time aa gaya hai. Chorna nahi hai ab @babarazam .

Full video: https://t.co/zUwpaHDvzb pic.twitter.com/PxMb1Bt5bb