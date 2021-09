سپورٹس اینکر زینب عباس حاملہ ہوگئیں، تصویر شیئر کردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی سپورٹس اینکر زینب عباس حاملہ ہوگئیں، سوشل میڈیا پر اپنی تصویر شیئر کردی۔

زینب عباس نے اپنے رحم میں پرورش پانے والے بچے کو اپنا سفر کا ساتھی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ٹی 20 کی بجائے ایک ٹیسٹ میچ کی طرح لگ رہا ہے لیکن انہوں نے اس مشکل صورتحال کا سامنا کیا اور اپنا کام جاری رکھا۔

انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کا یہ سفر بھی اسی طرح خوشگوار ہوگا جس طرح ان کا پچھلا سفر خوبصورت تھا۔ وہ اس نعمت پر خدا کی شکر گزار ہیں۔

خیال رہے کہ زینب عباس نے نومبر 2019 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان عبدالحفیظ کاردار کے پوتے اور سابق گورنر سٹیٹ بینک شاہد حفیظ کار دار کے صاحبزادے حمزہ کار دار سے شادی کی تھی۔

On another note, my travel partner ???? this past year. Feels more like a test match rather than a T20,but managed to weather the storm and carry on working through out. Hoping this new journey is as rewarding as the previous one. Grateful❤️. pic.twitter.com/vJUPF4uTzw