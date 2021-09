جسٹن ٹروڈو تیسری بار کینیڈا کے وزیراعظم بن گئے

اوٹاوا(ڈیلی پاکستان آن لائن)کینیڈا کی حکمراں جماعت لبرل پارٹی نے انتخابی معرکہ جیت لیا جس کے بعد جسٹن ٹروڈو تیسری بار وزیراعظم بن گئے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کینیڈا میں ہونے والے انتخابات میں وزیرِ اعظم جسٹن ٹروڈو کی جماعت نے 156 اضلاع میں کامیابی حاصل کرلی جب کہ اپوزیشن جماعت نے 122 اضلاع میں فتح اپنے نام کی۔ جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ ماہ کے وسط میں مقررہ وقت سے دو سال قبل ہی الیکشن کے انعقاد کا اعلان کردیا تھا۔ انہوں نے اپنے استعفے کے بعد عوام سے کورونا کے خلاف لڑائی اور ملکی معیشت کی بہتری کے لیے موزوں امیدوار چننے کی درخواست کی تھی۔تاہم اس بار جسٹن ٹروڈو کو گزشتہ الیکشن کی نسبت کم سیٹیں ملی ہیں۔

جسٹن ٹروڈو نے انتخابات میں اپنی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈا نے کورونا وائرس سے نمٹنے اور خوشحال دنوں کے لیے لبرلز کے ترقی پسند منصوبے کا انتخاب کرلیا ہے۔ ہم ان توقعات کو ضرور پورا کریں گے۔ جسٹن ٹروڈوکے بڑے حریف کنزرویٹو رہنما ایرین او ٹولے نے بھی انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کرلی ہے۔کینیڈا حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 338 میں سے 170 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے باعث لبرلز کو اس بار کسی دوسری جماعت کے ساتھ اتحاد کرکے حکومت بنانا ہوگی۔

Thank you, Canada — for casting your vote, for putting your trust in the Liberal team, for choosing a brighter future. We're going to finish the fight against COVID. And we're going to move Canada forward. For everyone.