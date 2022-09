میں نے گیت پر سخت محنت کی تھی، آوازیوں بَل کھاتی جیسے بادلوں کی تہہ ہو میں نے گیت پر سخت محنت کی تھی، آوازیوں بَل کھاتی جیسے بادلوں کی تہہ ہو

مترجم:علی عباس

قسط:83

میں نے”بیڈ“ کے ماسوائے 2 گیتوں "Can't Stop Lovin' You"جو سیڈا گیرٹ نے جارج بلارڈ کے ساتھ ملکر لکھا تھا اور"Just Good Friends" جسے اُن دونوں مصنفین نے لکھا تھا جنہوں نے ٹینا ٹرنر کےلئے "What's Love Got to Do with it" کو تخلیق کیا تھا۔ ہمیں میرے لئے اور سٹیو ونڈر کے گانے کےلئے دوگانا کی ضرورت تھی اور اُن کے تصرف میں یہ گیت تھا۔ میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ ان کی اِسے دوگانا بنانے کی نیت تھی۔ انہوں نے اِسے میرے لئے تخلیق کیا تھا۔ یہ میرے اور سٹیو کےلئے ایک ساتھ گانے کےلئے بہتر تھا۔

"Another Part of Me" ”بیڈ‘ ‘کےلئے لکھے گئے اولین گیتوں میں سے ایک تھا اور اسے عوام کے سامنے کپتان ای او کے ختم ہونے کے بعد پیش کیا گیا تھا جب کپتان نے خدا حافظ کہا۔ "Speed Demon"ایک مشینی گیت ہے۔"The Way You Make Me Feel" اور "Smooth Criminal" ایسے گیت ہیں جنہیں بارہا سنا جا سکتا ہے اوروہ اُن دنوں میرے پسندیدہ تھے۔ میں نے اس طرح البم میں گیت شامل کئے تھے۔

"Leave Me Alone"ایک ایسا گیت ہے جو صرف’ ’بیڈ“ کی سی ڈی میں شامل ہے۔ میںنے گیت پر سخت محنت کی تھی، آوازیوں بَل کھاتی جیسے بادلوں کی تہہ ہو۔ میں یہاں پر ایک سادہ پیغام دے رہا ہوں: ”مجھے تنہا چھوڑ دو“۔ یہ گیت ایک نوجوان اور دوشیزہ کے درمیان تعلق کے حوالے سے ہے لیکن میں اُن لوگوں سے حقیقتاً یہ کہہ رہا ہوں جو مجھے پریشان کر رہے ہیں کہ ”مجھے تنہا چھوڑ دو“۔

کامیابی کا دباﺅ لوگوں سے مضحکہ خیز حرکات کراتا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کا اُن کی زندگیوں میں فوری عمل دخل ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ جنہیں اچانک کامیابی حاصل ہوتی ہے، وہ اس سے نمٹنا نہیں جانتے۔

میں شہرت کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں کیونکہ میں اس شعبے میں بہت طویل عرصے سے ہوں۔ میں نے سیکھا ہے کہ اپنی ذات کی شناخت کو کھونے سے بچانے کےلئے ضروری ہے کہ ذاتی تشہیر سے احتراز برتا جائے اور جہاں تک ممکن ہو نمایاں نہ ہوا جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ کچھ حوالوں سے بہتر ہے اور دوسرے حوالوں سے بُرا بھی۔

سب سے مشکل نجی زندگی کا نہ ہونا ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم ”تھرلر“ بنا رہے تھے، جیکی اونیسز اور شئے آرہارٹ اس کتاب کے بارے میں بات کرنے کیلیفورنیا آئے، وہاں درختوں پر ہر طرف فوٹو گرافرز چڑھے ہوئے تھے۔ ہمارے لئے میڈیا کی نظروں سے اوجھل رہتے ہوئے کچھ کرنا ممکن نہیں تھا۔

شہرت کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ کیا اس کے لئے اتنی قیمت ادا کی جا سکتی ہے؟ تصور کریں کہ آپ کی حقیقتاً کوئی نجی زندگی نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی خصوصی انتظامات کئے بغیر نہیں کر سکتے۔ آپ جو بھی کہتے ہیں، میڈیا اُسے شائع کر دیتا ہے، آپ جو بھی کرتے ہیں وہ اسے خبر بنا دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا خریدا ہے، آپ نے کون سی فلمیں دیکھی ہیں، آپ کسی بھی چیز کا نام لے سکتے ہیں۔ اگر میں کسی پبلک لائبریری میں جاتا ہوں، وہ اُن کتابوں کے عنوان شائع کر دیں گے جنہیں میں نے دیکھا۔ ایک بار فلوریڈا میں انہوں نے اخبار میں میرا پورا نظام الاوقات شائع کر دیا تھا۔: ہر وہ کام جو میں نے صبح 10بجے سے شام 6 بجے تک کیا تھا۔”اُس نے یہ کرنے کے بعد، فلاں کیا اور وہ یہ کرنے کے بعد وہاں گیا، تب وہ گھر گھر گیا اور بعد ازاں اُس نے۔۔۔“

مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، ”اگر میں نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی جس کی میں اخبار میں اشاعت نہیں چاہتا؟ یہ سب شہرت کی قیمت ہے۔

میرا خیال ہے کہ عوام کے اذہان میں میرا تاثر مسخ ہو رہا ہے۔ انہیں مکمل اور درست معلومات حاصل نہیں ہو رہیں کہ میں کیسا ہوں، ماسوائے اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے وہ کچھ نہیں جان پاتے جس کا میں نے قبل ازیں ذکر کیا ہے۔ کچھ معاملات میں جھوٹ کو حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور تواتر کے ساتھ محض آدھی کہانی بتائی جاتی ہے۔ وہ حصہ جسے شائع نہیں کیا جاتا، عموماً ایسا ہوتا ہے جو حقائق کو واضح کرنے کے علاوہ شائع ہونے والے حصے کو کم سنسنی خیز بنا سکتا ہے۔ نتیجتاً میرا خیال ہے کچھ لوگ یہ تصور نہیں کرتے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو اپنے کیریئر میں ہونے والی تبدیلیوں کا تعین کر سکتا ہے۔ کچھ بھی سچائی سے دور نہیں ہو سکتا۔( جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔