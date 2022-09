عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں  میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا ، وزیر اعظم شہباز شریف

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے سائیڈ لائنز میں ہونے والی ملاقاتوں میں انہیں سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نے عالمی رہنماوں سے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کیلئے اجتماعی اقدام کی ضرورت کو اجاگر کیا ، انہیں میں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان معیشت اور تجارت کے شعبوں میں شراکت داری کرنے کا خواہش مند ہے ۔

In my interactions with the world leaders on the sidelines of #UNGA Session, I apprised them of the flood disaster & highlighted the need for a collective action to deal with climate change. I also told them Pakistan is keen to build partnerships in the realms of trade & economy.