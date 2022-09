تنخواہ مانگنے والے مرد پر خواتین ملازمین کا تشدد

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں تنخواہ مانگنے پر آفس میں کام کرنے والی خواتین نے مرد ملازم کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ واقعہ بھارت کے شہر رائے پور کے ’سوامی ویویک آنند جی ایئرپورٹ‘ پر پیش آیا جہاں اس ٹریول ایجنسی کا آفس تھا جس میں متاثرہ شخص بطور ڈرائیور ملازمت کرتا تھا۔

دنیش نامی اس شخص کو دو ماہ کی تنخواہ نہیں ملی تھی۔ واقعے کے روز وہ آفس گیااور تنخواہ کا مطالبہ کیاجس پر آفس میں کام کرنے والی متعدد لڑکیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور تھپڑوں ، مکوں اور بیلٹ سے اسے تشدد کا نشانہ بناڈالا۔ آفس کے باہر درجنوں لوگ یہ تماشا دیکھتے رہے مگر کسی نے اس کی جان نہ چھڑائی۔

