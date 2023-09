پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی نے اہم اعزاز اپنے نام کرلیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے ایک بار پھر تاریخ رقم کردی ، نائلہ 8 ہزار 163 میٹر بلند مناسلو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئیں۔

نیپال میں واقع ماؤنٹ مناسلو دنیا کی آٹھویں بلند چوٹی ہے، نائلہ نے گزشتہ شام چھ بجے کیمپ ٹو سے سمٹ کی جانب پیش قدمی شروع کی تھی اور آج صبح سوا سات بجے مناسلو کے ٹاپ پر پہنچیں۔

Alhamdolillah!



BREAKING: Naila Kiani has become the First Pakistani woman to summit 8163m Manaslu.



Congratulations PAKISTAN.. Congratulations Naila...



Bravo!!