سکیورٹی فورسز کی وردی پہنے اداکاروں کی اس تصویر میں ایسی کیا غلطی ہے کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچا ہوا ہے ؟ جان کر آپ کی ہنسی نہیں رکے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) لالی ووڈ فلم پرواز ہے جنوں کی شوٹنگ تقریباً مکمل ہوچکی ہے اور فلم پوسٹ پروڈکشن کے مراحل میں ہے اور اس دوران اس کی تشہیر بھی جاری ہے، اسی سلسلے میں جب فلم کی مرکزی کاسٹ کی ایک تصویر شیئر کی گئی تو اس میں سوشل میڈیا صارفین نے ایک ایسی غلطی پکڑ لی کہ ہنگامہ برپا ہوگیا۔

فلم پرواز ہے جنوں میںاداکار حمزہ علی عباسی، احد رضا میر اور ہانیہ عامر مرکزی کردار میں جلوہ گر ہورہے ہیں، یہ فلم پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے بنائی گئی ہے۔ اداکارہ ہانیہ عامر کی جانب سے سوشل میڈیا پر مرکزی کاسٹ کی ایک تصویر شیئر کی گئی جس میں تینوں اداکار پاک فضائیہ کی وردیوں میں ملبوس ہیں ۔ حمزہ علی عباسی اور احد رضا میر کی وردی میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہانیہ عامر نے جو وردی پہن رکھی ہے اس پر جنید کے نام کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔

A post shared by Hania Amir (@hania_amirofficial) on Apr 21, 2018 at 7:20am PDT

دوسری جانب اداکار حمزہ علی عباسی نے جب یہی تصویر شیئر کی تو انہیں غلطی کا ادراک ہوگیا اور انہوں نے ہانیہ عامر کی وردی سے نام کا ٹیگ ہٹادیا۔

Had a great time shooting this cover shoot for GLAM. PHJ coming this eid :-) pic.twitter.com/a6TRlHsOHH