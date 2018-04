” ہم حسن علی کی اس حرکت پر اب یہ کام کریں گے۔۔۔“ واہگہ بارڈر پر حسن علی کی ”پریڈ“ نے بھارتیوں کیساتھ ساتھ بھارتی فوج کو بھی مرچیں لگا دیں، ایسا کام کرنے کا اعلان کر دیا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب کے موقع پر ہونے والی پریڈ کے دوران قومی کرکٹر حسن علی نے انڈین بارڈر سیکیورٹی فورسز اور بھارتی عوام کی جانب رخ کر کے جشن منانے کا مخصوص انداز اپنایا تو بھارتیوں کیساتھ ساتھ بھارتی فوج کو بھی ”مرچیں“ لگ ہی گئیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین بارڈر فورس نے حسن علی کی جانب سے پریڈ میں مداخلت کرنے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے پاکستانی رینجرز کیساتھ احتجاج ریکارڈ کرانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ پروٹوکول کے مطابق تقریب میں انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس اور پاکستان رینجرز کے جوان ہی شریک ہوتے ہیں۔

بارڈر سیکیورٹی فورسز (پنجاب فرنٹیئر) کے انسپکٹر جنرل موکول گوئل نے بھارتی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ” حسن علی کی مداخلت نے پریڈ کی ’حرمت‘ کو نقصان پہنچا ہے۔ ہم پاکستان رینجرز کو احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔“

گوئل نے مزید کہا کہ ”بارڈر کے دونوں جانب تماشائیوں کے بیٹھنے کی جگہ پر رہ کر کوئی بھی جارحانہ انداز اپنا سکتا ہے لیکن کوئی بھی عام شخص پریڈ میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ پریڈ سے پہلے یا پریڈ کے مطابق لوگوں کو اس طرح کے کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن پریڈ کے درمیان ہرگز نہیں۔“

Hasan Ali being Hasan Ali during the flag-lowering ceremony at the Wagah border pic.twitter.com/sQuiwthVLb