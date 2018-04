پشتون بھائیوں کو فوری رہا ، جلسے کی اجازت دی جانی چاہیے : مریم نواز

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے لاہور میں پکڑے گئے پشتونوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کردیا۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ پشتون بھائیوں کو فوری رہا کیا جانا چاہیے اور جلسے کی اجازت دی جانی چاہیے، یہ ملک اتناہی ان کا ہے جتنا ہم سب کا۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ ظلم و زیادتی کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو زبردستی دبانے کی کوشش نہ کبھی کامیاب ہوئی ہے نہ ہو گی، وجوہات کا سدِباب کیا جائے۔

واضح رہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ (پی ٹی ایم) نے آج (اتوار کو) لاہور کے موچی گیٹ پر جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی ایم کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کردیا گیا ہے جبکہ پولیس کی جانب سے ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب پی ٹی ایم کے کئی رہنماﺅں اور کارکنوں کو گرفتار کرلیا گیا تھا۔

مریم نواز کے ٹویٹ کے جواب میں ایک صارف اکرام رانا نے لکھا ” پاک فوج نے جب وطن کو مکمل پرامن بنا دیا ہے تو اب

غداروں اور مودی کے یاروں کو مروڑ اٹھ رہے ہیں لیکن سن لو ہر غدار کو نشان عبرت بنایا جائے گا وہ چاہے جو کوئی بھی ہو ،یہ جو وطن میں امن اور سکون ہے ، اس کے پیچھے وردی والوں کا خون ہے“۔

صحافی ماروی سرمد کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آنے پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے کم کی مریم سے توقع ہی نہیں تھی۔

Nothing lesser was expected of you. Thanks for understanding. Bless you.