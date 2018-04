نوازشریف اور مریم نواز برطانیہ کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، کہاں جارہے ہیں؟ تمام اندازے غلط ثابت ہوگئے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز لندن ہیتھرو ائیرپورٹ سے وطن واپسی کے لیے روانہ ہوگئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق لندن میں اہلیہ کلثوم نواز کی عیادت کے لیے موجود سابق وزیراعظم نواز شریف اور صاحبزادی مریم نواز ہیتھرو ائیرپورٹ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگئے ہیں، نواز شریف غیرملکی ائیرلائن کی پرواز کیو آر 632 سے رات ایک بج کر پینتالیس منٹ پر بینظیر ایئرپورٹ پہنچیں گے۔

مریم نواز نے بھی پاکستان واپسی کی تصدیق کرتے ہوئے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھاکہ ’’ ہیتھرو ائیرپورٹ پہنچ گئے ہیں اور جلد ہی اسلام آباد کیلئے روانہ ہوں گے جبکہ علی الصبح وطن پہنچ کر عدالت میں پیش ہوں گے، الوداع کہنا ہمیشہ مشکل ہوتاہے‘‘۔

At the Heathrow, leaving for Islamabad shortly. Will arrive in the wee hours to be at the court Insha'Allah. Goodbyes are always hard.