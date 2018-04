عمران خان کے دوست زلفی بخاری کا صحافی کو دھکا، لندن میں ہنگامہ برپا ہوگیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین تحریک انصاف عمران خان لندن میں نمل یونیورسٹی کی فنڈ ریزنگ کیلئے موجود ہیں، جب وہ ہیتھرو ایئر پورٹ پر پہنچے تو صحافیوں نے انہیں گھیر لیا اور سوالات کرنے لگے، اسی دوران کپتان کے میزبان دوست زلفی بخاری نے ایک صحافی کو دھکا دے کر پیچھے دھکیل دیا ، ایک صحافی کے ساتھ نامناسب رویہ اپنانے پر لندن میں پاکستانی کمیونٹی اور صحافیوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا جارہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق عمران خان ہفتہ کے روز نمل یونیورسٹی کی فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں لندن پہنچے جہاں ان کا استقبال ان کے قریبی دوست اور میزبان زلفی بخاری نے کیا ۔ اس موقع پر صحافیوں کی بڑی تعداد ہیتھرو ایئر پورٹ پر ہی موجود تھی جنہوں نے کپتان کو گھیر لیا اور سوالوں کی بوچھاڑ شروع کردی۔ عمران خان نے صحافیوں سے پہلو بچا کر گاڑی میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن صحافی ان کے آگے آگئے۔ زلفی بخاری صحافیوں کو پیچھے ہٹانے کی جدوجہد میں مصروف رہے ، اور اسی دوران انہوں نے 92 نیوز کے رپورٹر غلام اعوان کو دھکا دے دیا جس کے باعث صحافی برادری کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا۔

لندن کالج کے لیکچرار راشد ہاشمی نے واقعے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ زلفی بخاری نے ان صحافیوں کے ساتھ بدتہذیبی کا مظاہرہ کیا جو اپنا کام کرنے میں مصروف تھے، اس سے قبل وہ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی پر بھی حملہ کرچکے ہیں، صحافیوں پر حملہ کرنے پر عمران خان نے زلفی بخاری کو شاباش دی۔

Watch how Zulfi Bukhari,ATM of Imran Khan @ImranKhanPTI,assaulted 92News journalist Ghulam Awan @gh_awan at Heathrow airport.Zulfi ran over journalists who were doing their job and earlier he had attacked PCB chairman @najamsethi.IK gave thumbs up????2 Zulfi 4 attacking journalists pic.twitter.com/QxBc4xiJGh