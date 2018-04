شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار نے پیپلزپارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار ساجد حسن نے اپنے اہل خانہ سمیت پیپلزپارٹی میں شمولیت کا اعلان کردیا۔

پیپلزپارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو اور کراچی ڈسٹرکٹ کے صدر سعید غنی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے معروف اداکارنے کہا کہ پاکستان کو نوجوان قیادت کی ضرورت ہے اور اس وقت بلاول سے بہتر انتخاب کوئی اور نہیں ہے۔انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ پیپلزپارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد انہیں ناقدین تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور ممکن ہے کہ انیں لغویات بھی بکی جائیں۔

Have joined PPP .. Pakistan needs a young leadership and no body better than Bilawal Bhutto zardari .. now pls go ahead abuse me as much as you like .. but the dye is cast ..