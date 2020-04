واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)کورونا وائرس سےجانی و مالی نقصان کے ساتھ سیاسی رنجشیں بھی بڑھنے لگیں۔ امریکا اور چین کی جانب سے الزام تراشیوں کے بعد ایک امریکی ریاست چین کے خلاف کھل کر میدان میں آگئی۔امریکی اخبارنیویارک ٹائمزکے مطابق ریاست میسوری نے چین اور اس کی کمیونسٹ پارٹی کے خلاف مقدمہ دائر کردیا ہے۔

سی این این کے مطابق وفاقی عدالت میں دائر درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ چینی حکومت نے کورونا وائرس سے نمٹنے کیلئے مناسب اقدامات نہیں اٹھائے جس کی وجہ سے یہ وبا پوری دنیا میں پھیل گئی جس کی وجہ سے ریاست میسوری کی معیشت بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔

مقدمہ ریاست میسوری کے اٹارنی جنرل ایرک شمٹ کی جانب سے درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں چین پر الزام عائد کیا ہے کہ چین نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے بہت کم اقدامات کیے جس کی وجہ سے ریاست میسوری کے شہریوں کو تقریباً 10 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا۔

