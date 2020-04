نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پولیس مرغا بنا رہی ہے تو کہیں خلاف ورزی کرنے والوں سے 500 مرتبہ سوری لکھوایا جا رہا ہے،اس حوالے سے بھارتی ریاست مہراشٹرا کے تھانے میں پولیس کی جانب سے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ایک انوکھا ہی قدم اٹھایا گیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق لاک ڈاؤن کے باوجود صبح سویرے گھروں سے باہر نکلنے والے لوگوں کو شرمندہ کرنے لیے خاتون پولیس افسر کی جانب سے ان کی آرتی اتاری گئی اور ساتھ ہی دوسری پولیس افسر اس عالمی وبا میں گھروں سے باہر نکلنے سے متعلق نقصانات سے آگاہ کرتی رہیں۔سوشل میڈیا پر پولیس کی لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کی آرتی اتارنے کی ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے۔

‘कोरोना व्हायरस जीवघेणा आहे,

समजत नाही लोकांना

विनंती करून पण येतात गाडीतून

आणि पसरवतात कोरोना’@ThaneCityPolice officials performed special 'aarti' of morning walkers out on the streets in Thane, violating lockdown.#StayHome #StaySafe pic.twitter.com/y6ZLw7PTMW