وزیراعظم عمران خان کی کورونا وائرس ٹیسٹ رپورٹ آگئی ،رزلٹ کیا آیا؟بڑی خبر آگئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کے کورونا وائرس ٹیسٹ کی رپورٹ آگئی جس کا نتیجہ منفی رہا ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتا یا کہ وزیراعظم کا آج (پولی مرس چین ریکشن ٹیسٹ) کورونا وائرس کا ٹیسٹ ہوا تھا اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ان کے ٹیسٹ کی رپورٹ منفی ہے ،وزیراعظم کو کورونا وائرس نہیں ہے ۔

واضح رہے کہ چند روز قبل وزیراعظم عمران خان سے عبد الستار ایدھی کے صاحبزادے فیصل ایدھی نے ملاقات کی تھی جس کے ایک روز بعد وہ کورونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے ۔اس حوالے سے فیصل ایدھی کا کہنا تھا کہ جس وقت وزیراعظم ہاوس میں عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت کورونا وائرس کی علامات نہیں تھیں ،وزیراعظم سے ملاقات کے ایک دن بعد کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہوئیں ،فیصل ایدھی کو کورنا وائرس ہونے کے بعد وزیراعظم کے ٹیسٹ کا فیصلہ کیا گیا تھا ۔

Prime Minister Imran Khan was tested today for SARS-CoV-2 (the virus strain that causes coronavirus disease 2019 [COVID-19]. The test used was a polymerase chain reaction (PCR). I am happy to report that his test is NEGATIVE. <289>