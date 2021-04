بھارتی اداکارہ کنگنا رناوت نے تیسرے بچے کی پیدائش پر سزا تجویز کردی

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ میں اداکاری سے زیادہ متنازع بیانات اور تنازعات کے سبب سرخیوں میں رہنے والی اداکارہ کنگنا رناوت نے ملک میں آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے تیسرے بچے کی پیدائش پر والدین کو سزا دینے کی تجویز پیش کردی ہے،اداکارہ نے یہ تجویز ’ ٹوئٹر‘ پر جاری کردہ اپنے ایک بیان میں دی ہے۔

کنگنا رناوت نے لکھا ہے کہ آبادی کنٹرول کرنے کے لیے سخت قوانین بنانا چاہئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی سچ ہے کہ اندرا گاندھی الیکشن ہار گئی تھیں اور بعد میں انہیں اس مسئلے کو اٹھانے پر مار دیا گیا تھا۔اداکارہ کا کہنا ہے کہ موجودہ وقت میں بحران کے پیش نظر تیسرے بچے کی پیدائش پر والدین کو جیل یا کم از کم ان پرجرمانہ عائد کرنا چاہیے۔

We need strict laws for population control, enough of vote politics it’s true Indira Gandhi lost election and later was killed for taking this issue head on she forcefully sterilised people but looking at crisis today at least there should be fine or imprisonment for third child.