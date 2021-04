سلمان خان  کی نئی فلم کا ٹریلر جاری کردیا گیا

نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کی فلم ’رادھے ‘ کا ٹریلر جاری کردیا گیا ہے،فلم میں ہیرو کا کردار سلمان خان ادا کررہے ہیں۔

سلمان خان نے آج صبح اپنی فلم ’رادھے‘‘ کا پوسٹر شیئر کرتےے ہوئے کہا تھا ’آرہاہوں آپ کا موسٹ وانٹیڈ بھائی رادھے کا ٹریلر‘

Aa raha hoon, Your most wanted bhai! #RadheTrailer ke saath at 11am, today. .. AM ka matlab hai 'Ante meridiem' yani gyarah baje subah!https://t.co/tRc146aR8R@bindasbhidu @DishPatani @RandeepHooda @PDdancing @SKFilmsOfficial @ZeeStudios_ @SohailKhan @atulreellife pic.twitter.com/iDn99hfDOm