لاہور جلسے کے بعد عمران خان کا پہلا ٹوئیٹ آگیا

لاہور (ویب ڈیسک) سابق وزیراعظم عمران خان نے عہدے سے فارغ ہونے کے بعد عوامی رابطہ مہم کا سلسلہ شروع کررکھا ہے جس کے تحت انہوں نے پہلا جلسہ پشاور دوسرا کراچی اور تیسرا گزشتہ روز لاہور میں کیا۔عمران خان نے ٹوئٹر پر لاہور جلسے کی مختصر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے رد عمل کا اظہار کیا ہے جب کہ ویڈیو میں جلسے کے فضائی مناظر کو دکھایا گیا ہے۔

Thank you Lahore for the massive support & the biggest jalsa in my 26 years in politics; and the most responsive and passionate audience. #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور pic.twitter.com/T9UC6x16xm