پاکستان کے فاسٹ بولر حسن علی کی کاؤنٹی چیمپئن شپ میں تباہ کن بولنگ  ،ویڈیو سامنے آگئی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )لنکاشائر کی جانب سے حسن علی نے گلوسٹر شائر کے خلاف اننگز میں 17 اوورز میں 47 رنز دیکر 6 وکٹیں لیں۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی دائیں ہاتھ کے فاسٹ باؤلرحسن علی نے کاؤنٹی چیمپیئن شپ میں 47رنز دے کر گلوسٹر شائر کے 6بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی

