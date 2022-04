” بھارت کا ایک روپیہ بھی نہیں لگا اور عمران خان کی وجہ سے لوگ پاکستانی فوج کو پاکستان کے اندر گالی دے رہے ہیں“ بھارتی تجزیہ کار کا جشن

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )ایف آئی اے نے چند دن قبل چھاپوں کے دوان ایسے افراد کو حراست میں لیا جو پاکستان کے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے میں مصروف تھے تاہم بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ کچھ دیر کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے پیغامات جاری کیئے گئے کہ ان کے سوشل میڈیا کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارے جارہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے خلاف منظم مہم کا ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا لیکن براہ راست کسی کا نام سامنے نہیں آ سکا، عمران خان نے اقتدار سے باہر ہونے کے بعد عوامی رابطہ مہم شروع کررکھی ہے جس کے تحت وہ ملک بھر کے شہروں میں جلسے کر رہے ہیں اور شہریوں تک اپنا بیانیہ پہنچا رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ اپنی فوج اور عدلیہ کے خلا کوئی بات نہیں کہیں گے ۔

اس تمام صورتحال کے پیش نظر سینئر صحافی کامران شاہد نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے ایک بھارتی تجزیہ کار کی ویڈیو شیئر کی ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال میں اپنا فائدہ تلا ش کرتے ہوئے جشن منا رہے ہیں۔ویڈیو میں بھارتی تجزیہ کار کہتا ہے کہ ” عمران خان تو ہمارا کام کر رہاہے ، بنا گولی چلائے ، بنا بھارت کی فنڈنگ کے ، بھارت کا ایک پیسہ نہیں لگا ، ، پاکستانی عوام پاکستانی فوج کو پاکستان کے اندر گالی دے رہی ہے ، کیا ہم ہندوستان ہزار کروڑ روپے بھی خرچ کر لیتے تو پاکستان میں یہ نہیں کروا سکتے تھے ، ہماری فوج یا ایجنسیاں یہ نہیں کر وا سکتی تھیں کہ پاکستان کے اندر ایک عام آدمی اٹھ کر آرمی چیف اور فوج کو گالیاں دے ، جو آدمی گالیاں دلوا رہاہے ، وہ جو بندہ ہے اس کے خلاف انڈیاہے ؟، ارے عمران خان توہمارا سب سے اچھا دوست ہے ۔“

“ imran khan is doing the great job for India by discrediting Pakistan army with the support of his party ..” an absurd yet painful and dangerous analysis of an Indian pic.twitter.com/7BZTLEUkBW