لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )دنیا کا سب سے عمر رسیدہ کچھوا جوناتھن 190 برس کا ہو گیا ہے،جوناتھن 1832 میں پیدا ہوا تھا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ عمر والا جانور ہے ۔

جوناتھن نسل کے کچھوے زیادہ سے زیادہ 150 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں لیکن اس نے زندہ رہنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جوناتھن کو دنیا میں سب سے لمبی عمر پانے والے کچھوے کاخطاب دیا گیا ہے۔یہ کچھوا 39 امریکی صدور، 2 عالمی جنگوں کا دور دیکھ چکا ہے، جبکہ زندگی کی دوسری صدی پوری کرنے میں 10 سال پیچھے ہے۔

Born in 1832, Jonathan the Turtle is expected to turn 190 in 2022. This makes him the oldest known land animal alive today. pic.twitter.com/VsvaSM17SA