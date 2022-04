پی ٹی آئی باہر، اندر کی تمام جماعتیں حکومت میں تو پھر اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟  نام سامنے آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے ارکان قومی اسمبلی کی نشستوں سے مستعفی ہوچکے ہیں جب کہ ماضی کی تمام اپوزیشن جماعتیں اب اتحادی حکومت تشکیل دے چکی ہیں ۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اپوزیشن میں کون بیٹھے گا اور اپوزیشن لیڈر کون ہوگا لیکن اب اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہے۔

مسلم لیگ ق کے رہنما اور سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہٰی کے صاحبزادے حسین الہٰی نے قومی اسمبلی میں قائد حزبِ اختلاف کیلئے کاغذات جمع کرادیے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر کیلئے کاغذات ان خبروں کے بعد جمع کرائے ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ اتحادی حکومت اور پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ساز باز سے اپوزیشن لیڈر لانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حسین الہٰی نے کہا کہ وہ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی امپورٹڈ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔

خیال رہے کہ موجودہ سیاسی صورت حال میں مسلم لیگ ق بھی دو حصوں میں تقسیم ہوچکی ہے۔ چوہدری شجاعت حسین کے صاحبزادے چوہدری سالک حسین حکومتی اتحاد کا حصہ بن گئے ہیں اور وفاقی وزیر بن چکے ہیں جب کہ چوہدی پرویز الہٰی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کے جلسے میں پرویز الہٰی کے صاحبزادے مونس الہٰی نے بھی خطاب کیا تھا۔

I have been nominated by my party as a candidate for Leader of Opp, after reports of Govt and PTI dissidents colluding to make Leader of Opp from within PTI dissidents. We did not stand with an #ImportedGovernment and will ‘absolutely not’ stand with an #ImportedOpposition