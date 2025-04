  امریکہ پر قدم 

میں نے پاکستان سے امریکہ جانے کا پروگرام بنایا تو سب سے پہلے اپنے نہایت محترم دوست احباب سے بات چیت کی اور امریکہ کے حوالے سے کچھ مشورے بھی ہوئے۔ میرے پروگرام بنانے سے پہلے ہی امریکہ کی حکومت تبدیل ہو چکی تھی اور اس نئی امریکی حکومت کے حوالے سے روز نئی نئی اور عجیب خبروں کا بازار گرم تھا جس میں خاص طور پر وہاں تعلیم حاصل کرنے والے بچے زیادہ سہمے ہوئے تھے کہ نجانے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو گا۔ میں نے بھی کئی بار پروگرام بنایا اور کئی بار جانے کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا، مگر پھر جب امریکہ میں مقیم بہن بھائیوں ، رشتہ داروں نے فون پر بتایا کہ آپ سب غلط سوچ رہے ہیں یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے سب افواہیں ہیں، خیر سب کے حوصلہ دینے پر میں نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور جانے کا حتمی پروگرام بنا کر ایک ہفتہ میں جانے کی تیاری مکمل کرلی۔ ہماری ایمی گریشن ابوظہبی میں ہونا تھی۔ مجھے ایئرپورٹ پر بہت سے لوگ ملے جو امریکہ کی پالیسیوں پر تنقیدبھی کر رہے تھے اور خوفزدہ بھی تھے کہ ان کے ساتھ نجانے ابوظہبی میں کیا ہوگا۔ خیر اب تو میں اپنی فیملی کے ساتھ سب کچھ اللہ کے حوالے کرنے کے بعد جہاز میں بیٹھ چکی تھی۔ تقریباً چار گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہم خیریت سے ابوظہبی پہنچ گئے تھے۔ ایئرپورٹ بہت خوبصورت اور کشادہ تھا ہر طرف خوبصورت دکانیں سجی تھیں میرا پیدل چل چل کر بُرا حال ہو رہا تھا جلدی سے پانی کی بوتل ایک انتہائی سجی سجائی دکان سے خریدی جو 10ڈالر کی تھی۔10ڈالر دیتے ہوئے مجھے پاکستان میں پانی کی بوتل کی قیمت کا احساس ضرور ہوا۔ ہمیں گیٹ نمبر16پر پہنچنا تھا ہماری ایمی گریشن ہونا تھی میں نے زیادہ چلنے سے اپنے شوہر سے معذرت کی مگر وہ کہاں ماننے والے گاڑیاں سامنے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، مگر ہم نے یہ لمبا سفر پیدل ہی طے کیا۔ ایئرپورٹ کا عملہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے بار بار گائیڈ کر رہا تھا اور ہمیں بڑی محبت سے ایمیگریشن کے ٹرمینل کی طرف بھیج دیا گیا۔ سب لوگ جو امریکہ جا رہے تھے، آہستہ آہستہ اپنی لائن میں چلنے لگے تھے۔آخر ہماری باری بھی آ گئی، ایمی گریشن کے کاؤنٹر پر بیٹھے ایمی گریشن آفیسر نے بڑی شرارت سے کہا مسٹر ینگ مین ہیلو، میرے شوہر آگے بڑھے مسکرائے اور کہا Thank you for the compliment۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا No She is also young lady میرا سارا ڈر جاتا رہا اور میں مسکرانے لگی۔ انہوں نے کہا۔ What is the adress of your nation میں نے جو رٹا لگایا تھا فوراً بول دیا۔ وہ اتنے لمبے Addressکا رٹا سن کر مسکرانے لگے خیز انہوں نے میری فیملی کے پاسپورٹ پر زور دار Stamp لگائی مسکرائے اور کہنے لگے Enjoy USA……

میرے ذہن کے تمام خدشات پھر سے اُڑ گئے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اتنی آسانی سے ایمی گریشن ہو جائے گی ہاں البتہ دوسرے کاؤنٹر پر ایک سٹوڈنٹ سے بہت دیر تک سوال جواب ہوتے رہے وہ بے چارہ بہت پریشان رہا مگر آخر کار انہوں نے اسے بھی اجازت دے دی اور اس کا بھی پاسپورٹ Stamp ہوا۔ ہمیں ایک ہال میں بیٹھا دیا گیا یہاں امریکہ جانے والے زیادہ مسافر انڈین تھے۔ مجھے ابوظہبی سے اب امریکہ 15 گھنٹے کی فلائٹ سے سیدھا واشنگٹن ڈی سی جانا تھا جہاز میں جانے سے پہلے ہمارا ہینڈ کیری چیک ہوا،جوتے اتروائے گئے، مردوں کی بیلٹ والٹ سب Scan ہوئے۔جس جہاز پر ہم سفر کررہے تھے اس میں تقریباً 375مسافر سوار تھے۔ کیپٹن نے کچھ وقت گزرنے کے بعد اعلان کیا کہ ہم 45ہزار فٹ کی بلندی پر ہیں۔ تمام مسافر آہستہ آہستہ سونے لگے اور سب بڑے پُرسکون بھی نظر آ رہے تھےّ سکون کے یہ لمحات زیادہ دیر نہ رہے تھے ہمارے جہاز کو جھٹکے لگے، تھوڑی ہی دیر میں ایک اور زوردار جھٹکا آیا اور ایسے لگا کہ جہاز نیچے کو جا رہا ہے مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ ایئر ہوسٹس کبھی بھاگ کر بیٹھ جاتیں اور کبھی پھر اپنے کاموں میں لگ جاتی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ نجانے اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ چند لمحوں کے بعد یہ سلسلہ تھم گیا اور میری جان میں جان آئی، مگر کہاں جی یہ سلسلہ بالکل نہیں تھما چند منٹوں کے بعد جھٹکوں کا یہ سلسلہ دوبارہ جہاں سے ختم ہوا وہیں سے پھر شروع ہو چکا تھا۔ مجھے تو خوف آ رہا تھا کہ یہ جہاز لینڈ بھی ہوگا یا نہیں، جب Turbulanceکا یہ سلسلہ کئی گھنٹے نہ رکا تومجھے یہ جہاز کم اور پاکستان ریلوے پسینجر ٹرین لگنے لگی تھی، کچھ دیر جھٹکوں سے چھٹکارا ملا تو میں اٹھ کر ایئر ہوسٹس سے جا کر ان کے کچن میں ملی اور پوچھا یہ جھٹکے کب ختم ہوں گے خیر تو ہے نا ایسی فلائٹ مجھے کبھی نہیں ملی۔ ایئر ہوسٹس مسکرانے لگی تھی۔ میڈم کچھ ہی دیر میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ میں اپنی سیٹ پر آکر بیٹھ گئی میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو ایک انڈین خاتون تین سیٹوں پر اکیلی بیٹھی تھی۔ خوش قسمتی سے اس کے دونوں اطراف کوئی بھی مسافر نہ تھا اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سیٹوں کے بازو نکالے اپنے چہرے کو چادر سے ڈھانپا اور سر پر ٹوپی پہنی، جہاز میں موجود کمبل کو کھولا اور تھوڑی ہی دیر میں خراٹے لینے لگی۔ ایئرہوسٹس آتیں اسے جگاتیں Food Serving کا ٹرے پکڑاتیں وہ سب کچھ کھا کر فارغ کر دیتی اور پھر خراٹے لینے لگتی اس نے جو حلیہ بنا رکھا تھا ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی عمررسیدہ عورت ہے کسی سے کوئی بات نہ کرتی مگر کھانے پینے کا شوق ضرور رکھتی تھی ہم میں سے کوئی بھی اس کی شکل ٹھیک سے نہ دیکھ پایا تھا کہ اس نے اپنا پورا چہرہ چادر اور ٹوپی میں چھپایا ہوا تھا اور ان مسلسل جھٹکوں کے باوجود وہ کس سکون سے کھاتی، پیتی اور سو جاتی۔ کچھ لمحوں کے لئے جہاز کے جھٹکے کم ہوئے تو میں اٹھ کر جہاز میں چلنے لگی تھی جہاز کے کچن کے پاس پہنچی تو وہاں ایئرہوسٹس کھانے پینے کے انتظامات میں لگی تھیں، مجھے دیکھ کر مسکرائیں اور کہنے لگیں میڈم کچھ چاہیے آپ کو……میں نے کہا نہیں مجھے تو جہاز کے جھٹکوں سے خوف آ رہا ہے۔ میری تو ساری بھوک ہی ختم ہو گئی ہے۔ دونوں مسکرائیں اور بولیں یہ توہماری روٹین ہے ابھی تو یہ کم ہیں میں نے کہا خدا کے لئے آپ مجھے مزید تو نہ ڈراؤ۔

وہ فوراً بولیں میڈم آپ فکر نہ کریں ہم خیریت سے پہنچ جائیں گے ابھی ہم باتیں ہی کررہے تھے کہ کچھ اور لوگ بھی اٹھ کر چلنے لگے تھے۔شاید وہ بھی میری طرح بیٹھ بیٹھ کر تھک چکے تھے میں نے ائر ہوسٹس سے کہا اور کتنا وقت باقی ہے کہنے لگی میڈم بس ایک گھنٹہ باقی ہے میں نے خدا کا شکر کیا جہاز اب آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ اب جہاز کے جھٹکے بند ہو چکے تھے۔ میرے دل کو سکون ملا۔

ہم اب واشنگٹن ڈی سی کی حدود میں پہنچ چکے تھے۔ پائلٹ نے سیٹ بیلٹ لگانے کا کہا تھا سب سیٹ بیلٹ لگانے لگے۔ میں نے دائیں جانب دیکھا تووہ بوڑھی خاتون غائب تھی جو سارا سفر میں صرف کھاتی اور سوتی۔

میں بے چینی سے اس کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ کہاں گئی، مگر اس سیٹ کے کونے میں ایک خوبصورت جوان حسینہ جس کی عمر 28سال کے قریب ہوگی جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی مجھے تو اس کے سفر پر رشک آنے لگا تھا جس نے امریکہ تک آنے کا سفر کس قدر سکون سے سو کر اور ریفریشمنٹ سے لطف اندوز ہو کر گزارا تھا اتنے میں جہاز لینڈ ہونے لگا تھا جہاز بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازوں سے گونج رہا تھا میرے بھی کانوں میں سخت درد محسوس ہوا تھا اب مجھے بچوں کے رونے اور چلانے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی تھی۔ خدا کا شکر کہ ہم سب خیریت سے واشنگٹن ڈی سی پہنچ چکے تھے یعنی ہم امریکہ پر قدم رنجا فرما چکے تھے۔