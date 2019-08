چوہدری شجاعت کے انتقال کی خبریں بے بنیاد، ان کی صحت میں اطمینان بخش بہتری آرہی ہے: مونس الہٰی

برلن (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ق کے رہنما مونس الہٰی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ق کے سربراہ چوہدری شجاعت روبصحت ہیں۔

سوشل میڈیا پر سابق وزیر اعظم چوہدری شجاعت حسین کے انتقال کی خبریں سامنے آئیں تو مونس الہٰی بھی میدان میں آگئے۔ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں مونس الہٰی نے کہا کہ چوہدری شجاعت حسین جرمنی میں روبصحت ہیں ، ان کی صحت میں بہتری کے حوالے سے ہم سب لوگ مطمئن ہیں۔

Ch Shujat sb is making excellent recovery in Germany. AH we are all very satisfied with his progress.

دوسری جانب اینکر پرسن مبشر لقمان نے بھی چوہدری شجاعت کی خبروں کی تردید کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی جرمنی میں چوہدری شجاعت کے اہلخانہ سے بات ہوئی ہے اور وہ روبصحت ہیں۔ مبشر لقمان کے مطابق چوہدری شجاعت بہت جلد اپنے پاکستان واپس آنے والے ہیں۔

Sad to see fake news about Chaudhry Shujaat Hussain. He is mashallah fine and getting better and with prayers he will soon be back with his loved ones. I just spoke to family in Germany who are with him right now