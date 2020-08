پنجابی آتی ہے ؟جمائما خان نے اس سوال پر اردو زبان میں ایسا جواب دے دیا وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کی پہلی بیوی بیوی جمائما خان نے اردو زبان بول کر حیران کردیا ۔تفصیل کے مطابق سوشل میڈ یا پر سامنے آنے والی ویڈیومیں دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی شخص نے جمائما خان سے اردو زبان میں سوال کیا کہ کیا آپ کو پنجابی آتی ہے ؟اس پر جمائما خان نے فوری جواب دیا ”جی پنجابی نہیں لیکن اردو تھوڑ ی آتی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے“۔واضح رہے کہ جمائما خان اور وزیراعظم عمران خان کی راہیں جدا ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں لیکن عمران خان کے دونوں بیٹوں کی پرورش جمائما خان ہی کر رہی ہیں ۔

جب جمائما صاحبہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو پنجابی آتی ہے؟when @Jemima_Khan was asked if she could speak punjabi pic.twitter.com/Bzf5nxPpDQ