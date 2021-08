جنید صفدر کی شادی سے پہلے پرانی تصاویر وائرل ہوگئیں

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نواسے اور مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی سے پہلے ہی پرانی تصاویر وائرل ہوگئیں۔ یہ تصاویر 2015 کی ہیں جو کہ مریم نواز کی صاحبزادی مہرالنساء کی شادی کے موقع پر لی گئی تھیں۔

سوشل میڈیا پر وائرل ان تصاویر کی بنا پر نجی ٹی وی جیو نیوز نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جنید صفدر کی شادی کی تصاویر ہیں تاہم کچھ ہی دیر بعد حقیقت سامنے آئی تو چینل کی طرف سے وضاحت کردی گئی۔ اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے بھی ٹوئٹر پر ان تصاویر کو جنید صفدر کی شادی کی تصاویر قرار دے کر شیئر کیا ہے۔

واضح رہے کہ جنید صفدر کی شادی احتساب بیورو کے سابق سربراہ سیف الرحمان کی صاحبزادی عائشہ سیف خان سے لندن کے مہنگے ترین ہوٹل میں ہوگی۔ بیٹے کی شادی میں مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن (ر) صفدر ایگزٹ کنٹرول لسٹ (ای سی ایل) میں نام ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو پائیں گے۔

