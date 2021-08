کابل سے انخلاء کے دوران افغان خاتون نے دوران پرواز بچی کو جنم دے دیا

کابل ( ڈیلی پاکستان آن لائن) کابل سے انخلاءکے دوران افغان خاتون نے پرواز کے دوران جہاز میں ہی بچی کوجنم دے دیا ، میڈیا رپورٹس کے مطابق ماں اور بچی دونوں کی حالت ٹھیک ہے ۔

العربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق امریکی ائیرفورس کی جانب سے کہا گیا کہ کابل سے انخلاءکے مشن میں امریکی فوجی طیارے کے ذریعے لوگوں کو کابل سے نکالا جا رہا تھا کہ اس دوران خاتون کو دوران پرواز زچگی کا سامنا کرنا پڑا، جہاز کے کپتان نے بلندی کم کر دی تا کہ جہاز میں ہواکا دباؤ بڑھایا جائے اور یوں زچہ کی زندگی بچانے میں مدد ملی ۔

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o