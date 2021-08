جنید صفدر کے نکاح کی تقریب جاری ،سوشل میڈیا پر پھیلنے والی اس تصویر کی حقیقت سامنے آگئی 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کے نکاح کی تقریب لندن میں جاری ہے تاہم سوشل میڈ یا پر ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جسے جنید صفدر کے نکاح کی تقریب کے موقع پر لی گئی تصویر بتا یا جا رہا ہے ۔یہ تصویر جنید صفدر کی بہن مہرالنسا ءکی شادی کے موقع پر بنائی گئی تھی اور جنید صفدر کی شادی کی ابھی تک کوئی تصویر سامنے نہیں آئی ۔

دوسری جانب مریم نواز اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب میں آن لائن شرکت کریں گی۔ جنید صفدر کی شادی سیف الرحمان کی بیٹی عائشہ سیف سے ہو رہی ہے۔ مریم نواز بیٹے کی خوشی میں جاتی امرا میں تقریب کا اہتمام کریں گی جس میں صدر مسلم لیگ ن شہبازشریف اور حمزہ شہباز کی شرکت کا امکان ہے۔

⚠️???? Fake Alert!

This photo is not #JunaidSafdar and #AyeshaSaifKhan 's Nikkah ceremony, it is from @MaryamNSharif 's daughter Mehr-un-Nisa wedding ceremony! pic.twitter.com/6HUuH5rThs