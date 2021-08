بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کے افغانستان سے متعلق تمام اندازے غلط ثابت ہو گئے

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن )اجیت دوول کی 2013 میں بھونڈی حکمت جھاڑنے کی ویڈیو سامنے آ گئی جس میں وہ افغانستان کی فوج کی تعریفوں کا پل باندھ رہا تھا۔اجیت دوول نے کہا تھا کہ افغان فورسز کو بہترین ہتھیاروں سے مسلح کیا گیا، زبردست تربیت دی جا رہی ہے۔دوسری جانب پاک فوج کے جرنیلوں کا تجزیہ تھا کہ افغان فوج نا اہل ہے ۔

واضح رہے کہ افغانستان میں طالبان نے محض ایک ماہ کے اندر تمام صوبوں پر قبضہ کر لیا جب کہ افغان فورسز نے بغیر مزاحمت کئے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیئے۔طالبان کے قبضے کے بعد سے بھارت میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ بھارت نے افغانستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی اور وہاں کی زمین کو مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔

