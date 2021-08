طالبان کی پنجشیر کی طرف پیش قدمی شروع

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) فرانسیسی خبر ایجنسی اے ایف پی نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے وادیِ پنجشیر کا قبضہ حاصل کرنے کیلئے پیش قدمی شروع کردی ہے۔

وادی پنجشیر میں احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود نے قومی مزاحمتی محاذ قائم کر رکھا ہے۔ ان کے ساتھ طالبان کے مذاکرات جاری تھے تاہم وہ ناکام ہوگئے ہیں جس کے بعد جنگجوؤں نے وادی کی طرف پیش قدمی شروع کردی ہے۔احمد مسعود کے حامی بعض ٹوئٹر اکاؤنٹس کا کہنا ہے کہ وادی پنجشیر میں لڑائی شروع ہوچکی ہے تاہم ابھی تک آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہوسکی۔

واضح رہے کہ وادی پنجشیر افغانستان کا واحد صوبہ ہے جس پر تاحال طالبان کا قبضہ نہیں ہوسکا ہے۔ طالبان اپنے سابقہ دور حکومت میں بھی یہاں کا کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔

#BREAKING Taliban says 'hundreds of fighters' heading for holdout Panjshir Valley pic.twitter.com/KSXsL4XXud