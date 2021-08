جنید صفدر کی شادی کی تقریب جاری ،ہال کے باہر مسلم لیگ ن اور تحریک انصاف کے کارکنان آمنے سامنے آگئے ،دھکم پیل 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی لندن میں نکاح کی تقریب جاری ہے تاہم ہال کے باہر مسلم لیگ ن اور تحریک انصاف کے کارکنان آمنے سامنے آگئے۔

Slogans of "Wazir e Azam Nawaz Sharif" heard in London after lone PTI supporters try to protest outside @MaryamNSharif 's son Junaid Safdar's wedding ceremony.

سوشل میڈ یا میں سامنے آنے والی ویڈیو ز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لندن کے پر تعیش ہوٹل لینس بورو کے باہر مسلم لیگ ن کے کارکنان جمع ہیں جو ڈھول کی تھا پ پر رقص کر کے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ،دوسری جانب تحریک انصاف کے کارکنان بھی وہاں پہنچے ہیں اور دونوں جماعتوں کے کارکنان کے درمیان دھکم پیل بھی ہوئی ہے اور جھگڑا بڑھنے پر برطانوی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔

مریم نواز اور کیپٹن صفدرنے اپنے بیٹے کی شادی میں آن لائن شرکت کی ہے جبکہ نواز شریف ہال ہی میں موجود ہیں ۔

???????? Police called at the ceremony of the Nikkah of #JunaidSafdar after clashes between PTI & PML-N workers outside the Lanesborough Hotel ! pic.twitter.com/dxgTGoKPZA