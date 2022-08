شیخ چیخا کیا ”حساب، حساب“! شیخ چیخا کیا ”حساب، حساب“!

حالیہ خبروں کے مطابق گزشتہ جمعرات (18اگست)جی ایچ کیو راولپنڈی میں پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی سنٹرل کمانڈ کے کمانڈر، جنرل مائیکل کوریلا کے درمیان دوبدو بات چیت ہوئی ہے۔آئی ایس پی آر کے مطابق اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی کی صورتِ حال، خطے کے استحکام، دفاع اور سلامتی کے موضوعات میں تعاون اور بالخصوص فوجی معاملات میں تعاون کے مسائل زیرِ بحث آئے۔ اس سے قبل فوجی وفود کی سطح پر بھی گفتگو ہوئی تھی جس کے نتیجے میں یہ دوبدو (One on One) ملاقات عمل میں آئی۔ اس ملاقات میں پاک آرمی کی ان مساعی کو سراہا گیا جو اس خطے کی سلامتی کے لئے عمل میں لائی گئیں۔ اس کے علاوہ پاک۔ امریکہ ملٹری ٹریننگ کے باہمی امور بھی زیرِ بحث لائے گئے۔ اس سنٹرل کمانڈ میں امریکہ کے 50ہزار مسلح افراد شامل ہیں جن کو فلوریڈا ائر بیس (امریکہ) پر مقیم رکھا گیا ہے۔ امریکہ کی فضائی رسل و رسائل (ٹرانسپورٹیشن) کی قوت اتنی بڑی ہے کہ اس فلوریڈا بیس سے جب چاہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں گراؤنڈ، ایئر اور میرین ٹروپس کو میدانِ تنازعہ کی طرف روانہ کرنے میں کوئی پرابلم پیش نہیں آتی۔

جنرل کوریلا (اس کو ”گوریلا“ کے ساتھ مکس نہ کریں) کی یہ کمانڈ امریکہ کی اہم ترین کمانڈوں میں سے ایک ہے اور اس کی ذمہ داری کے علاقوں میں مشرقِ وسطیٰ، پاکستان، افغانستان، وسطی ایشیا اور بحیرۂ روم کے ساحلی علاقے (Levant) شامل ہیں۔

یہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطہ ء ارض و آب جس کا ذکر اوپر کیا گیا اس میں امریکہ کے مقابلے میں کوئی دوسری عالمی قوت بھی موجود ہے یا نہیں۔ اور کیا یہ دوسری عالمی قوت حسبِ ضرورت ان علاقوں میں اتر سکتی ہے یا نہیں؟ نظر بظاہر مجھے (اور آپ کو بھی) ایسی کوئی دوسری قوت نظر نہیں آتی ہو گی۔ امریکہ نے ان تمام علاقوں میں ایسے مستقر بنائے ہوئے ہیں جہاں ضرورت پڑنے پر امریکی فوجیں موو (Move) کر سکتی ہیں لیکن دوسری عالمی قوتیں (روس، چین وغیرہ) امریکہ کی برابری نہیں کر سکتیں۔

شاید یہی وجہ تھی کہ امریکہ ہم سے پاکستان میں اڈے مانگ رہا تھا جس کا جواب عمران خان نے Absolutely Not کہہ کر دیا تھا، جس کی سزا پوری پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑی اور آج تک بھگت رہی ہے۔ پاکستان باقی رہے یا نہ رہے، اس سے امریکہ کو کوئی غرض نہیں، اس کا ایجنڈا اٹل ہے۔ پاکستان لاکھ ”حق“ پر ہوگا لیکن امریکہ ہم سے زیادہ ”حق“ پر ہے۔ اس ”حق گوئی“ کا خمیازہ ہم گزشتہ 5ماہ سے بھگت رہے ہیں۔ پاکستان کو صرف ایک ارب ڈالر کی ”بھیک“ نہیں دی جا رہی اور ہمارے آرمی چیف تک کو IMF کے کرتا دھرتاؤں سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ ہم پاکستانیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ”گداگروں کو انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا“۔

عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی (یعنی پاکستان کی) اوقات دیکھتے اور پھر ”قطعی نہیں“ کا نعرۂ مستانہ بلند کرتے۔

اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی 90% آبادی عمران خان کی آواز میں آواز ملا رہی ہے۔ لیکن اگر 100% آبادی بھی خان صاحب کی آواز میں شامل ہو جائے تو یہ ”بھینس“، وہ ”لاٹھی“ نہیں بن سکتی جو کسی بھینس کو ہانک کر جہاں چاہے لے جا سکے۔ اقبال نے غلط نہیں کہا تھا:

عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کارِ بے بنیاد

امریکہ ایسا کلیم بنا ہوا ہے جس کے پاس عالمی عصا ہے۔ تبھی تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ہم 57اسلامی ممالک نے تو صد ہا برس سے لمبی تان رکھی ہے۔

ذرا غور کرکے جواب دیں کہ دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں ان میں مسلمانوں کا کتنا حصہ ہے؟ صرف ’سچ‘ بول کر اس دنیا میں جینا محال ہے۔ آپ ذرا عالمی جنگوں کی تاریخ پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ’حق‘ اگر کامیاب ہوا بھی ہے تو ’جھوٹ‘ کے برسوں بعد…… عمران خان کو چاہیے تھا کہ ”قطعی نہیں“ کہنے سے پہلے یہ سوچ لیتے کہ اس کا کوئی مصلحت آمیز جواب بھی ہے یا نہیں۔ جنگِ احد میں 70مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن اس کے بعد جب غزوۂ خندق ہوا تو اس میں مصلحت کوشی سے کام لیا گیا۔ مدینے کے گرد خندق کھود لینا ایک ”مصلحت آمیز فعل“ ہی تو تھا! جب تک مدینہ اور اس کے آس پاس کے قبائل حلقہ بگوشِ اسلام نہیں ہوئے یا جب تک انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ امدادِ باہمی کے معاہدے نہیں کر لئے، تب تک حضورؐ نے مکہ کا رخ نہیں کیا۔

اور تاریخِ اسلام کا ایک اور ورق تو آبِ زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ مدینہ سے مکہ جانے (سن 8ہجری) کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کسی کو بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ مسلم فوج کہاں جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیقؓکو بھی معلوم نہ تھا۔ بس تیاری کا حکم تھا۔ سو تیاریاں ہو رہی تھیں۔ یہ غیر معمولی نقل و حرکت تمام صحابہ کرامؓ کے لئے وجہ استفہام تھی۔ منزل کاپتہ نہ ہو تو کوچ کی تیاریاں بے چینی کا سبب تو بنتی ہیں!…… ایسے میں حضرت ابوبکرؓ اپنی بیٹی کو ملنے حضورؐ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضورؐ موجود نہیں ہوتے لیکن حضرت عائشہؓ بستر وغیرہ باندھ رہی ہوتی ہیں۔والدِ گرامی حضرت سیدنا ابوبکرؓ اپنی بیٹی سے سوال کرتے ہیں: ”بیٹی! کہاں کے ارادے ہیں؟“ …… بیٹی جو ام المومنین ہیں اپنے والدِ محترم کو بتاتی ہیں: ”ابا جان! کچھ پتہ نہیں۔ بس تیاریوں کا حکم ہے“…… ”یہ حکم تو سارے اہلِ مدینہ کو ہے“، یہ فرما کر حضرت ابوبکرؓ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔

تھوڑی دیر بعد آنحضورؐ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: ”ابا جان آئے تھے اور پوچھتے تھے کہ کہاں جانا ہے“۔ ”پھر آپ نے کیا کہا؟“ حضور اکرمؐ اپنی زوجہء محترمہ سے پوچھتے ہیں …… ”میں نے یہی کہا جو آپ نے حکم فرمایا تھا یعنی یہی کہ منزل کا پتہ نہیں، صرف تیاریوں کا بتایا ہے“۔ آپ اس سوال و جواب سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ حضورؐ نے حضرت عائشہ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم نے مکہ جانا ہے لیکن اس منزل کا اتہ پتہ کسی کو بھی نہیں بتانا۔

تمام مستند تواریخِ اسلام میں یہ واقعہ درج ہے۔ میں نے مرحوم بریگیڈیئر گلزار سے ایک ملاقات میں جو ان کے دولت خانے (4،گلستان کالونی، نزد مری بریوری راولپنڈی) میں ہوئی، اس واقعے کی سند مانگی تو بریگیڈیئر صاحب نے نصف درجن اسلامی تواریخ لا کر میرے سامنے رکھ دیں!…… میری الجھن یہ تھی کہ بیٹی نے باپ کو کیوں نہ بتایا کہ ”ہم مکہ جا رہے ہیں“…… مرحوم گلزار صاحب نے بتایا کہ ”حضرت عائشہ صدیقہؓ، آنحضورؐ کی زوجہ محترمہ تھیں اور آنحضورؐ لشکرِ اسلام کے کمانڈر انچیف تھے اور اس حوالے سے حکم تھا کہ سفرِ مکہ کی غرض و غائت کسی کو بھی نہ بتائی جائے۔ پھر انہوں نے سعدی شیرازی کی ”گلستان“ ایک الماری سے نکالی اور ورق گردانی کے بعد وہ حکایت دکھائی جس میں شیخ کا یہ مقولہ منقول تھا کہ: ”دروغِ مصلحت آمیز بہ از راستیء فتنہ انگیز“ (مصلحت آمیز جھوٹ، فتنہ انگیز سچائی سے بہتر ہوتا ہے۔)……

اس مقولے کے حسن و قبح پر ایک طویل بحث کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں کیا شک ہے کہ فارسی (اور اردو کا بھی) 95فیصد شعری سرمایہ ”دروغِ مصلحت آمیز“ پر منحصر ہے۔ جس شراب کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اسے فارسی اور اردو شاعری نے ایسا حلال کر دیا ہے کہ انسان پڑھ کر عش عش کرنے لگتا ہے۔ فارسی کو چھوڑیئے، اردو کے یہ دو اشعار جو عبدالحمید عدم کی ایک غزل کے ہیں ان سے اس مسئلے کی کیو (CUE) لی جا سکتی ہے:

آبِ زم زم سے اس کو کیا نسبت؟

پانی پانی ہے اور شراب شراب

روزِ محشر تو رند بخشے گئے

شیخ چیخا کیا: ”حساب، حساب“

محبت، جنگ اور سیاست میں اگر ہر چیز روا اور جائز ہے تو امریکی وار کا جواب کسی دروغِ مصلحت آمیز سے بھی دیا جا سکتا تھا! …… عمران خان کو اگر دوسری بار مہلت ملی اور وہ وزیراعظم بن گئے تو ان کو جنگ و جدال کی تمام اسلامی اور غیر اسلامی تواریخ کی امثال کا مطالعہ کرنا ہوگا اور وہی کچھ کرنا ہوگا جو کرٹیکل حالات میں دنیا بھر کے عسکری قائدین کرتے چلے آئے ہیں۔