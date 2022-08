میری زندگی میں سچی خوشی کے لمحات کم ہی آئے تھے،کامیابی لازمی طور پر تنہائی لیکر آتی ہے میری زندگی میں سچی خوشی کے لمحات کم ہی آئے تھے،کامیابی لازمی طور پر تنہائی ...

مترجم:علی عباس

قسط: 53

She is Out of My Life" آگہی کے بارے میں ہے کہ وہ رکاوٹیں جنہوں نے مجھے دوسروں سے الگ کر دیا تھا، وہ نیچی ہیں اور اُن کے اوپر سے پھلانگنا آسان دکھائی دیتا ہے اور اس کے باوجود وہ راہ میں حائل رہتی ہیں، اس دوران میں نے جو خواہش کی، وہ نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ ٹام باہلر نے بِرج پر خوبصورت دُھن کمپوز کی تھی جو پرانی براڈوے طرز کی موسیقی کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ایسے مسائل آسانی سے حل نہیں ہوتے اور یہ گیت اس حقیقت کو پیش کرتا ہے۔ ہم اس گیت کو البم کے شروع یا آخر میں نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ یہ گیت اُداس ساعتوں کے بارے میں تھا۔ یہی وجہ تھی جب اس کے بعد خوبصورتی سے اور غیر یقینی طور پر سٹیو کا گیت آیا، یہ دروازہ کھولنے کی طرح ہی تھا جس کے کواڑ بند پڑے تھے۔میں تاحال "Whew"جاتا ہوں۔ اس سے آگے روڈ کے گیت "Burn This Disco Out"پر البم ختم ہو جاتی ہے، سحر ختم ہو چکا ہے۔

لیکن میں "She is Out of My life" میں مسخر ہو چکا تھا۔ اس معاملے میں کہانی حقیقی تھی۔۔۔میں ٹیک کے اختتام پر رو پڑا تھا کیونکہ حرُوف نے مجھ پر گہرے اثرات مرتب کئے تھے۔میںنے اپنے اندر بہت کچھ جمع ہونے دیا۔ میں 21برس کا تھا اور کچھ تجربات میں خاصا خوش نصیب ثابت ہوا تھا، اس کے برعکس میری زندگی میں سچی خوشی کے لمحات کم ہی آئے تھے۔ اکثر میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا تجربہ ایک تصویر کی مانند ہے جو سرکس کے ”تماشہ گھر“ کے جادوئی شیشوں میں نظر آتی ہے، ایک حصے میں موٹی ہوتی ہے، اگلے نکتے پر پتلی اور ایک دوسرے مقام پر غائب ہو جاتی ہے۔میں پریشان تھا کہ یہ "She is Out of My Life"میں واضح ہو جائے گا لیکن اگر یہ لوگوں کے دلوں کو چھوتا تو یہ آگہی مجھے کم تنہائی کا شکار کر سکتی تھی۔

اس ٹیک کے بعد جب میں جذباتی تجربے سے دوچار تھا، میرے ساتھ صرف Qاور بروس سویڈین تھے۔ میں نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ رکھا تھا اور محض مشینری کی مدہم آواز سن رہا تھا اور میری سسکیوں کی آواز کمرے میں بازگشت پیدا کر رہی تھی۔ بعد ازاں میں نے معافی مانگی لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

”آف دی وال“کی تیاری میری زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک تھی۔ اس سے قطع نظر کہ بالآخر اسے کامیابی مل گئی تھی۔ میرے اُس وقت بہت کم قریبی دوست تھے اور میں تنہائی محسوس کرتا تھا۔ میں بہت زیادہ اکیلا تھا کہ میں اس امید پر شہر میں چہل قدمی کیا کرتا کہ کسی سے اتفاقیہ ملاقات ہو جائے، میں اُس سے بات کر سکتا اور شاید ہم دوست بن جاتے۔میں ایسے لوگوں سے ملنا چاہتا تھاجو انجان ہوں کہ میں کون تھا۔میں کسی ایسے شخص سے حادثاتی طور پر ملنا چاہتا تھا جو میرا دوست ہوتا کیونکہ اُس نے مجھے پسند کیا تھا اور اُسے دوست کی ضرورت تھی، اس لئے نہیں کہ میری شناخت کیا تھی۔ میں شہر میں کسی سے بھی ملاقات کرنا چاہتا تھا۔۔۔ وہ بچے ہو سکتے تھے یا کوئی بھی۔۔۔

کامیابی لازمی طور پر تنہائی لیکر آتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیںکہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے تصرف میں سب کچھ ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ ایک شخص بنیادی ضروریات کا متلاشی ہوتاہے۔

میں نے اب ان چیزوں سے بہتر طور پر لڑنا سیکھ لیا ہے اور میں ڈپریس ہونے کے قریب نہیں پہنچتا جس کا کہ میں عادی رہا ہوں۔)جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔